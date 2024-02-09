Mersin'de 6 iş yerinde hırsızlık yapan şahıs yakalandı

6 iş yerinde hırsızlık yapan şahıs kameralara yakalandı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde 6 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçesinde meydana gelen işyerinden ve kurumdan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin M.U. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelmede şüphelinin, Taşucu Mahallesi'nde 6 ayrı işyerinden 1 cep telefonu, 5 bin lira para,1 güvenlik kamerası,10 alkollü içecek, 2 laptop bilgisayar, çeşitli bijuteri ve takı malzemeleri hırsızlığına karıştığı belirlendi.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.