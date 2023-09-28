Mersin'de 4 yıldır kayıp olan kişinin cesedi bulundu

Mersin'de 4 yıldır kayıp olan Orhan Osman Genç'in cesedi, kuzeni tarafından gösterilen yerde bulundu. Cinayet şüphelisi kuzen, suçunu itiraf etti.

MERSİN'de, 4 yıldır kayıp olarak aranan Orhan Osman Genç'in (39), kuzeni tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kuzen S.D.'nin gösterdiği yerde yapılan kazıda Genç'in cesedi bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçmişe yönelik faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışma başlattı. 2019'dan bugüne kadar kayıp olarak aranan Orhan Osman Genç'in hayatta olduğuna dair herhangi bir yaşam belirtisi olmaması üzerine, öldürülmesi ihtimalini değerlendiren Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Yapılan çok yönlü çalışmalarda, Genç'in aile bireyleri tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine, 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, 26 Eylül'de aile bireyleri A.G., L.G., S.D., H.D. ve M.A.'yı gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Genç'in kuzeni S.D. adlı erkek, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Şüpheli S.D., cinayeti Genç'in kız kardeşi L.G.'nin kendisini ve annesini darbettiği, fuhşa zorlandığını, bu nedenle ağabeyinin öldürülmesi gerektiğini söylemesi üzerine eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdü. S.D., kuzenini tüfekle vurarak öldürüp cesedini de ormana gömdüğünü itiraf etti. S.D.'nin gösterdiği merkez Akdeniz ilçesi Puğkaracadağ köyü ormanında Genç'in cesedi bulundu. M.A., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Cinayet şüphelisi S.D. ile diğer yakınları adliyeye sevk edildi. (DHA)