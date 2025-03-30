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Mersin'de 3 Otomobilin Karıştığı Kazada 1 Ölü, 9 Yaralı

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Mersin'in Toroslar ilçesinde bayram günü meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişiyse yaralandı. Dikkatsizlik sonucu gerçekleşen kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Mersin'de 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

MERSİN - Mersin'de bayram günü 3 otomobilin karıştığı kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybederken 9 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza, bugün merkez Toroslar ilçesine bağlı Göze Mahallesi yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dikkatsizlik sonucu şerit ihlali yapan bir otomobil nedeniyle, 3 araç kaza yaptı. Kazada otomobillerde bulunan 10 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri de 1'i ağır 10 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk etti.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Tuğba Koç'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
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