Takibe alınan araçta 24 kiloya yakın esrar ele geçirildi

Mersin'de narkotik ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu bir araçta yaklaşık 24 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yenişehir ilçesinde yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu narkotik madde bulunduğu değerlendirilen araç durduruldu.

Savcılık talimatıyla araçta yapılan aramada 23 kilo 984 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan Ç.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
