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Mersin'de 21 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Mersin'de 21 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Mersin'de jandarma ekipleri, yağma suçundan 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan S.İ.'yi Silifke'de saklandığı adreste yakalayarak cezaevine teslim etti.

Mersin'de yağma suçundan 21 yıl 11 ay hapis cezası alan şahıs jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanıp adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), uzun zamandır aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin bir aylık çalışmasında 'Yağma' suçundan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ.'nin Silifke ilçesinde saklandığı adres belirlendi. Belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmada ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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