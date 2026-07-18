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16 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyonet yayaya çaptı: Kaza anı kamerada

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Mersin'in Erdemli ilçesinde 16 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyonet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 16 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Merkez Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.H.A. (16) yönetimindeki 33 VLA 74 plakalı kamyonet, karayollarının çalışma yaptığı güzergahtan karşı şeride geçmeye çalışan Z.E.'ye (20) çarparak yola savurdu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öteyandan kazaya karışan kamyoneti sürücüsünün olay yerinin biraz ilerisinde başka bir sürücü tarafından uyarılmasıyla durduğu ileri sürüldü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, yayanın yola çıkmasıyla yoldan geçen kamyonetin çarparak gitmesi yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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