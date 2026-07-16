Mersin'de 155 bin 568 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Mersin'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir iş yerinde 155 bin 568 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Teknik ve fiziki takibin ardından Toroslar ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, adreste arama yaptı. Aramalarda 6 koli ile 1 poşet içerisinde toplam 155 bin 568 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticaretine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı