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Vadide girdiği suda akıntıya kapılan çocuk hayatın kaybetti

Vadide girdiği suda akıntıya kapılan çocuk hayatın kaybetti
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Mersin'in Erdemli ilçesinde piknik için gittiği vadide Limonlu Çayı'na giren 15 yaşındaki yabancı uyruklu E.S., akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Ekipler, çocuğun cenazesini sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı bölgede 4 yıl önce de 11 yaşındaki bir çocuk benzer şekilde yaşamını yitirmişti.

Mersin'de vadide girdiği suda akıntıya kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesinin bulunduğu yerden çıkarılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Olay, Erdemli ilçesinde yer alan Kayacı Vadisi'nde Dokuz Ocak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vadiye arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden yabancı uyruklu 15 yaşındaki E.S., Limonlu Çayı'na girdi. Bir süre sonra 2 arkadaşı yemeğe aşağıdaki piknik alanına geçti. 'Siz gidin ben geliyorum' demesine rağmen gelmeyen çocuğu bıraktıkları yerde göremeyen arkadaşları ve yakınları arama çalışması yaptı. Kendi imkanları ile çocuğa ulaşılamaması üzerine durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye jandarma, itfaiye, polis ve AFAD'ın arama kurtarma ile dalgıç ekiplerini yönlendirdi. Bölgeye gelen ekipler hem çevrede arama yaptı, hem de suda çalışma gerçekleştirdi. Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu' da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Ekiplerin çalışmasıyla çocuğun akıntıyla girdap oluşan bölgede sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi. Tüm ekipler, çocuğun cansız bedenini sıkıştığı su altındaki noktadan çıkarmak için yoğun çaba harcamaya başladı. Ekiplerin cenazeyi çıkarmak için çalışmasının aralıksız devam edeceği bildirildi.

Aynı yerde 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti

Öte yandan, aynı yerde yaklaşık 4 yıl öncede 11 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmişti. 19 Ağustos 2022 yılında meydana gelen olayda ailesiyle piknik yapmaya giden yabancı uyruklu 11 yaşındaki Shwıhneh M. Jamal Limonlu Çayı'nın kenarında yürürken terliğini düşürdü. Terliğini almak isteyen Jamal dengesini kaybederek suya düşerek kayboldu. Bölgeye sevk edilen ekipler yaklaşık 30 saat sonra kayanın altında sıkışan çocuğun cansız bedenine ulaşarak çıkarmıştı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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