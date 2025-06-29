Mersin'de 14 Yaşındaki Çocuğun Aracı Bebek Arabasına Çarptı: 3 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Mersin'de 14 Yaşındaki Çocuğun Aracı Bebek Arabasına Çarptı: 3 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, 14 yaşındaki A.K.'nın kullandığı aracın bebek arabasına çarpması sonucu 3 aylık bir bebek hayatını kaybetti, 1.5 yaşındaki kardeşi yaralandı. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 14 yaşındaki çocuğun kullandığı aracın bebek arabasına çarpması sonucu 3 aylık bebek hayatını kaybederken kardeşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki A.K. adlı çocuğun kullandığı araç, sokakta bir annenin sürdüğü bebek arabasına çarptı. Kaza sonrası yapılan ihbarla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Bebek arabasında bulunan ve hastaneye kaldırılan 3 aylık Lean El Hıdır adlı bebek yaşamını yitirirken, 1.5 yaşındaki ağabeyi tedavi altına alındı.

Sürücü 14 yaşındaki çocuk ise Çocuk Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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