Mersin'de 12 Yaşındaki Çocuk Bıçaklanarak Öldürüldü

Mersin'de 12 Yaşındaki Çocuk Bıçaklanarak Öldürüldü
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Mersin'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki Eyüp Can G., bir pasajda 5 yerinden bıçaklanarak ölü bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, bir pasajda 5 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabaha karşı Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Osman Sinanoğlu isimli pasajda meydana geldi. İddiaya göre, dönerci dükkanına gelen ve burada ustabaşı olarak çalışan N. U. (24), aynı iş yerinde çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can G'nin servis yaparken yavaş davrandığını söyleyerek kendisiyle şakalaşmaya başladı. Ardından küçük çocuğu şaka amaçlı kovalayan U, Eyüp Can'ı pasajın sokağına kadar takip etti. Bu esnada çocuk gözden kayboldu.

Olayın ardından Eyüp Can'ın iş yerine geri dönmemesi üzerine, çalışanlar çocuğu aramaya başladı. Pasaj içerisine giren çalışanlar, Eyüp Can'ı zemin katta hareketsiz halde yatarken buldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde Eyüp Can G.'nin vücudunda çeşitli yerlerinde 5 adet kesici alet yarası bulunduğu öğrenildi.

Olayın Ardından Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan polis ekipleri,

N.U'yu gözaltına aldı. Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. Cinayetle ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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