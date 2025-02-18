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Mersin'de 1 Haftada 1257 Suçlu Yakalandı

Mersin'de 1 Haftada 1257 Suçlu Yakalandı
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Mersin'de son bir haftada emniyet ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan bin 257 kişi yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise 199 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Mersin'de son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan bin 257 kişi yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında ise yakalanan 199 şahıs hakkında işlem yapılırken, 20 şüpheli de tutuklandı.

Mersin'de 'Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı' Vali Atilla Toros başkanlığında yapıldı. Toplantıda il genelinde güvenlik ve asayiş konularında gerçekleştirilen çalışmalar, alınan tedbirler ile suç ve suçlulara karşı düzenlenen operasyonlar ele alındı. Mersin'de 10-16 Şubat arasında emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen operasyonel çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan bin 257 kişinin yakalandı. Aynı tarihler arasında dolandırıcılık, cinayet, hırsızlık, yağma ve cinsel suçlar gibi çeşitli suçlardan 603 şahıs gözaltına alınarak adli makamlara teslim edildi. Gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 85 bin 105 araç kontrol edilirken, 469 araç trafikten men edildi, 14 bin 731 araç ve sürücüsüne de işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Aynı tarihler arasında gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 184 narkotik olayı sonrası yakalanan 199 şahıs hakkında işlem yapılırken, 20 şüpheli tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise bin 707 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 kilo 27 gram bonzai, 67 gram metamfetamin ile 126 gram esrar ele geçirildi.

En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında 20 oturumda 687 anneye bilgilendirme yapılırken, narko-yetişkin faaliyetleri kapsamında da 11 oturumda 756 kişiye Narvas ve Uyuma projeleri tanıtıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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