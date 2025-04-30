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Mersin'de 1,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Mersin'de 1,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Mersin'de jandarma ekipleri bir yolcu otobüsünde yaklaşık 1,5 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı ve otobüs firmasına 16 bin 420 TL ceza kesildi.

Mersin'de jandarma ekipleri bir yolcu otobüsünde kıyılmış torba torba yaklaşık 1,5 ton kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, otobüs firmasına 16 bin 420 TL ceza uygulandı, araç bir ay trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Adıyaman'dan İstanbul'a yolcu otobüsü ile kıyılmış tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Şüpheli şahısları yakalamak amacıyla harekete geçen ekipler, kaçak tütün yüklü yolcu otobüsünü Tarsus-Adana arasında durdurdu. Yolcu otobüsünde yapılan aramada torba torba kaçak tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak tütünün1,5 ton olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, kaçakçılık olayına karışan otobüs firmasına 16 bin 420 TL ceza uygulandı, araç ise bir ay trafikten men edildi.

Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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