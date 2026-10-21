Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin, Adana, İzmir ve İstanbul'da MESEM operasyonunda gözaltı sayısı 39'a yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin, Adana, İzmir ve İstanbul'da MESEM operasyonunda gözaltı sayısı 39'a yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de MESEM'lere yönelik 'nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet' suçları kapsamında eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı 39'a yükseldi. Soruşturmada 45 şüpheliden 37'si yakalanmış, 2 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 39 olmuş; 3 şüphelinin yakalanması sürüyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mesleki Eğitim Merkezlerine (MESEM) yönelik 'nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet' suçlarına yönelik polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı 39'a yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri MESEM'lere yönelik 'nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet' suçlarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bazı MESEM okullarında iddia edilen suçlardan 36 milyon 244 bin 715 TL kamu zararına sebebiyet verildiği, 8 milyon 749 bin TL, 2 adet laptop ve 2 adet renkli yazıcının rüşvet olarak alanlarında olduğu bir biriyle bağlantılı 45 şahıs belirlendi. Devam eden çalışmalarda 45 şüpheliden 1'inin yakın zamanda vefat ettiği, 2'sinin ise farklı suçlardan cezaevine girdiği tespit edildi. Diğer 42 şüphelinin yakalanması için bugün Mersin merkez ve Silifke ilçesiyle, Adana, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında Mersin ve Silifke'deki MESEM okullarının bazı eski müdür ve yardımcılarının da olduğu 37 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli işlemleri için emniyete götürüldü.5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken 2'sinin daha yeri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli de daha yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde gözaltı sayısının 39 olduğu öğrenildi.

3 şüphelinin daha arandığı operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Sevgilisiyle yolda yürürken istihbaratçılar kıskıvrak yakaladı

Sevgilisiyle yürürken böyle alıp götürdüler
Sağanakta bastonuyla mazgalı açmıştı! Vali Usta'dan Remziye Kurşun'a anlamlı ziyaret

Bastonuyla yaptığı hareket valiyi kapısına getirdi
Sahilde korkunç kavga! Kopan kulak parçası kayıp

Kan donduran olay! Kopan kulak bir türlü bulunamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransızlardan Guendouzi’ye ağır sözler: Fenerbahçe’yi batırdı

Guendouzi'ye şok! Resmen rezil oldu

Netanyahu'nun İran planını Trump bozdu! Hedefte nükleer tesisler vardı

Trump'a bak sen! Dünya büyük bir felaketin eşiğinden dönmüş
Ekmek parası için çalışıyordu! Göçükte hayatını kaybetti

Ekmek parası için çalışıyordu! Feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam'a gidecek mi? Kendisi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam'a gidecek mi? Kendisi açıkladı
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü

Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapmıştı, hayalleri suya düştü

Otomotiv devi harekete geçti! 105 binden fazla aracını geri çağırıyor

Tehlike büyük! Otomotiv devi 100 binden fazla aracını geri çağırdı
Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı, tehdit ediliyorum

Somer Şef’in sevgilisinden bomba iddia: Aldatıldım, tehdit ediliyorum