Mermer Blokları Devrildi: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

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Mermer Blokları Devrildi: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ta mermer taşıma işlemi sırasında devrilen bloklar altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti. Olayın ardından yürütülen soruşturma sürüyor.

Üzerlerine mermer devrilen işçilerden biri hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde mermer blokların devrilmesi sonucu yaralanan 2 işçiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi 2. Mahrutçular Sitesi'nde meydana geldi. Mermer taşıma işlemi sırasında bir anda mermer blokları devrildi. İki işçi mermer blokları altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları kurtararak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 55 yaşındaki Mahmut Şıhan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KUTLU - 3.Sayfa
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