Haberler

Subaşı'nda çöplük yangını yerleşime sıçramadan söndürüldü

Subaşı'nda çöplük yangını yerleşime sıçramadan söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde çöplük alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle çalılık alana sıçradı.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde çöplük alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle çalılık alana sıçradı. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bulunan çöplük alanda dün akşam saatlerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki kuru otlar ve çalılık alana yayıldı. Yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve ilgili kurumlara bağlı ekipler sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yaklaşınca endişe yaşandı

Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine belde sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Ekipler, yangının evlere sıçramaması için yoğun çaba harcarken, yangın söndürme çalışmalarına iş makineleri ve diğer destek unsurları da katkı sağladı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar

Ne İran ne de ABD! Aylardır süren savaşın kazananı onlar oldu
Trump'ı taşıyan helikopterde ölüm tehlikesi! Ramak kala kurtuldu

Trump ölümle burun buruna geldi
Zam sonrası emekli promosyonları güncellendi! Ödemeler 32 bin TL'ye kadar çıkıyor

Zam sonrası güncellendi! Ödemeler 32 bin TL'ye kadar çıkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump küçük çocuğu son anda kurtardı! Biden göndermesi etkinliğe damga vurdu

Sahnede olay görüntü! Sarf ettiği cümle etkinliğe damga vurdu
Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!
KKTC’yi aşırı sıcaklar vurdu! Öğle saatlerinde çalışmak yasaklandı

KKTC'den görüşmemiş karar! İlk kez uygulanacak
Yol verme tartışmasında inanılmaz magandalık! Testereyle dehşet saçtı

Böyle magandalık görülmedi! Bunla saldırdı
Bu iddia Trump'ın başına bela oldu: Ülkeyi karıştıran söylentilere bakın ne cevap verdi

Ülkeyi karıştıran iddiaya bakın ne cevap verdi
11 kadını öldüren seri katilden şaşırtan talep: Beni cepheye gönderin

11 kadını öldürdü, şimdi cepheye gitmek istiyor
Biri bu saçma geleneği bitirsin! Damat, en mutlu gününde öfkeden deliye döndü

Biri bu saçma geleneği bitirsin! Damat, en mutlu gününde öfkeden deliye döndü