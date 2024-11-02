Üye Girişi
Haberler

Öğretmen merdiven boşluğuna file takarken canından oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da 41 yaşındaki Ali Apaydın, oturduğu binanın merdiven boşluğuna güvenlik filesi takmaya çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Apaydın, kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da, merdiven boşluğuna file takarken düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Olay, Karaköprü ilçesi Güzelşehir Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Binada oturan öğretmen Ali Apaydın (41), merdiven boşluğuna güvenlik filesi takmaya çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düştü. 4'üncü kattan düşen Apaydın'ı görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, ağır yaralı Apaydın'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Öğretmen Apaydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öğretmenin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öğretmen merdiven boşluğuna file takarken canından oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Canımı sıktı, boğazını sıktım

Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

 Bir ilimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi

Bir ilimiz diken üstünde! Yumurta üreten işletmede kuş gribi tespit edildi

 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı

Tutuklanan baba, cezaevinde intihar etti
Fatih Erbakan asgari ücret için kapıyı çok yüksekten açtı

İşverenin hoşuna gitmeyecek! Asgari ücret için kapıyı çok yüksekten açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şirin Elmas nerede bulundu, öldürüldü mü? Sivasspor- Rizespor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor- Rizespor maç özeti! SİVASSPOR- RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor-Rizespor maçı HD, şifresiz, kesintisiz izleme linki var mı? Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? 9 aylık bebeği istismar eden babaya ne oldu? Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Ümit Gündeş kimdir? Ümit Gündeş kaç yaşında, nereli? Ümit Gündeş'in hayatı ve kariyeri! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 2 Kasım Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Mehmet Akdağ kimdir? MasterChef Mehmet Akdağ kimdir? 4 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Balık, Kova, Oğlak burcu yorumu! 4 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.