Öğretmen merdiven boşluğuna file takarken canından oldu

Şanlıurfa'da, merdiven boşluğuna file takarken düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Olay, Karaköprü ilçesi Güzelşehir Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Binada oturan öğretmen Ali Apaydın (41), merdiven boşluğuna güvenlik filesi takmaya çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düştü. 4'üncü kattan düşen Apaydın'ı görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, ağır yaralı Apaydın'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Öğretmen Apaydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öğretmenin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.