Menteşe'de Kürek Sörfü Yaparken Kaybolan Genç 8 Gün Sonra Bulundu

Menteşe'de Kürek Sörfü Yaparken Kaybolan Genç 8 Gün Sonra Bulundu
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Menteşe'de Kürek Sörfü Yaparken Kaybolan Genç 8 Gün Sonra Bulundu
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 25 Temmuz'da kaybolan Turgay Tarakçı'nın cansız bedeni 8 gün süren arama kurtarma çalışmaları sonrası bulundu. Arkadaşıyla birlikte kürek sörfü yaparken denize düşen Tarakçı'nın cesedine ulaşıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akbük Koyu'nda 25 Temmuz tarihinde kürek sörfü yaparken denize düşerek kaybolan Turgay Tarakçı'nın cansız bedenine 8 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından ulaşıldı.

Olay, 25 Temmuz tarihinde Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi'ndeki Akbük sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih Turan ve Turgay Tarakçı kürek sörfü yaparken dengesini kaybedip denize düştü. Semih Turan kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başarırken, arkadaşı Turgay Tarakçı bir anda gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

İki sahil güvenlik botu, bir dalış timi ve bir helikopterle geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bölgede 8 gün boyunca süren yoğun aramalar sonucunda, Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından Akbük açıklarında Tarakçı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz gencin cenazesi otopsi işlemleri için Yerkesik Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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