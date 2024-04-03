Mengen İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru hayatını kaybetti

Mengen İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru İsmail Elmas, aort damarı ameliyatı sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle polis memuru son yolculuğuna uğurlandı.

Mengen İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yapan İsmail Elmas, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmasının ardından hastanede tedavi altına alındı. Polis memuru İsmail Elmas, hastanede gördüğü tedavinin ardından aort damarından ameliyat oldu. Ameliyattan çıkan Elmas, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. İsmail Elmas için Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Elmas'ın naaşı Türk Bayrağı'na sarılmış şekilde Emniyet Müdürlüğü'nün önüne getirildi. Burada yapılan tören sonrasında Elmas'ın cenazesi memleketi Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyüne gönderildi.

Cenaze töreninde İsmail Elmas'ın ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. - BOLU