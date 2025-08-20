Mengen'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mengen'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesi Kıyaslar köyü mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yangına müdahalede 7 helikopter ve yaklaşık 200 personel görev aldı.

Bolu'nun Mengen ilçesi Kıyaslar köyü mevkiinde D750 Karayolu kenarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda orman, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi müdahale etti.

Havadan ve karadan yoğun mücadele

Yangına müdahalede 7 helikopter, 57 araç ve yaklaşık 200 personel görev aldı. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmalar sonucunda alevlerin 5'inci saatin sonunda kısmen kontrol altına alındığını Bolu Valisi Abdulaziz Aydın açıklamıştı. Havanın kararmasıyla helikopter desteği sona ererken, ekipler karadan söndürme ve soğutma çalışmalarına devam etti.

OGM'den açıklama

Havanın kararmasının ardından bölgede etkisini yitiren rüzgar sebebiyle ekipler alevleri çevreledi. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mengen'de çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu

Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası

Ünlü çift hakkında şok iddia! Komşular yaşananlara şahit oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.