Mengen'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Mengen ilçesi Kıyaslar köyü mevkiinde D750 Karayolu kenarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda orman, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi müdahale etti.

Havadan ve karadan yoğun mücadele

Yangına müdahalede 7 helikopter, 57 araç ve yaklaşık 200 personel görev aldı. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmalar sonucunda alevlerin 5'inci saatin sonunda kısmen kontrol altına alındığını Bolu Valisi Abdulaziz Aydın açıklamıştı. Havanın kararmasıyla helikopter desteği sona ererken, ekipler karadan söndürme ve soğutma çalışmalarına devam etti.

OGM'den açıklama

Havanın kararmasının ardından bölgede etkisini yitiren rüzgar sebebiyle ekipler alevleri çevreledi. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mengen'de çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. - BOLU