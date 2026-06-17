Haberler

Bolu'da maden göcüğünde 12 saat geride kaldı

Bolu'da maden göcüğünde 12 saat geride kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte işçi Muhammet Özkul hayatını kaybetti. Cenazeyi çıkarma çalışmaları sırasında çıkan yangın nedeniyle tahliye işlemleri sürüyor.

Bolu'nun Mengen ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesini çıkarma çalışmaları 12. saatinde sürüyor.

Olay, saat 08.30 sıralarında Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde faaliyet gösteren Yanar Elmas Madencilik firmasına ait maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genel kontrol amacıyla girdikleri maden ocağında işçilerin çalışması esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Göçükte maden işçisi Muhammet Özkul toprak altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, göçük altında kalan Özkul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin, işçinin cenazesini bulunduğu yerden çıkarmak için yürüttüğü çalışmalar esnasında maden ocağında yangın çıktı. Yangının neden olduğu yoğun duman yüzünden çalışmalara zorunlu olarak ara verildi. İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından ocaktaki dumanın tahliyesi için hızla işlem başlatılırken, bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı uzman tahlisiye ekipleri de yönlendirildi.

Maden ocağındaki hem yangının dumanı hem de ocakta açığa çıkan gazın tamamen temizlenmesi sonrası ekiplerin çalışmaları devam edecek. Ekiplerin bölgedeki gaz ve duman tahliyesi çalışmaları devam ediyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
FED, faizi sabit bıraktı

ABD'den piyasaların merakla beklediği karar geldi
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız

Trump birinci şartını tekrarladı: Bunu yapmazlarsa İran'ı bombalarız
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen 'AP Türkiye raporu' kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi

AP skandal Türkiye raporunu onayladı! Dışişleri'nden jet hızında tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı

Kararnamede dikkat çeken isim! 'Barbie Kaymakam'a kritik görev
2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı
CHP'de birçok il başkanı görevden alındı! Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir de var

Kılıçdaroğlu'ndan yeni "arınma" dalgası! İl başkanları görevden alındı
Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor iddiası kulisleri hareketlendirdi

İYİ Parti’nin elindeki tek il belediyesi de AK Parti’ye geçiyor
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu

Cenazede kahroldu! Türkan Şoray'ı hiç böyle görmediniz
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı

Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Erdoğan el attı
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti

CHP'den istifa etti