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Menemen'de şok operasyon: Aranan 5 şüpheli yakalandı

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İzmir'in Menemen ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan ve firari olan 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ruhsatsız tabanca ve tüfekler de ele geçirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan ve firari olan şüphelilere yönelik şok operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan firarileri yakalamaya yönelik çalışma gerçekleştirdi. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği şok operasyonda, belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyon kapsamında, aranan 5 zanlı kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek de ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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