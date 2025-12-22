Haberler

Takla atarak hurdaya dönen araçta gelin ve kaynana yaralandı

Güncelleme:
İzmir'in Menemen ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu gelin ve kaynanası yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak hurdaya dönmesi sonucu araçta bulunan gelin ve kaynana yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Gerenköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Döndü C. (30) idaresindeki 35 ARV 980 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak ters döndü. Kazada sürücü Döndü C. ile araçta yolcu olarak bulunan kaynanası Fadime C. (61) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
