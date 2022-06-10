Menemen'de deri fabrikasında yangın - Haberler

Menemen'de deri fabrikasında yangın Menemen'de deri fabrikasında yangın İzmir'in Menemen ilçesinde, deri fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Menemen'de deri fabrikasında yangın İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde, deri fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Menemen ilçesi Maltepe Organize Sanayi Bölgesindeki deri fabrikasında yangın çıktı. Saat 10.00 sıralarında başlayan yangına; Aliağa, Foça ve Menemen'den çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederken, fabrika alev alev yandı. Takviye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangına dört bir koldan müdahale eden ekipler, alevleri güçlükle kontrol altına aldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Ayhan Ederoğlu - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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