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Menderes Nehri'ne Atık Dökümü: Firmaya 18 Bin TL Ceza

Menderes Nehri'ne Atık Dökümü: Firmaya 18 Bin TL Ceza
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma, bir firmanın vidanjörleriyle Menderes Nehri'ne atık dökmesini tespit etti. Firma hakkında 18 bin 48 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekiplerince bir firmaya ait 2 adet vidanjörün atıklarını Menderes Nehri'ne döktüğünün tespit edilmesi üzerine firmaya 18 bin 48 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca bir firmaya ait 2 adet vidanjörün tarla sahibinin bilgisi dahilinde atıkları dökerek Menderes Nehri'ni kirlettiği tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce işlem yapılmak üzere evrak tanzim edilerek Trafik Jandarması tarafından araçlara 18 bin 48 TL trafik idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili adli ve idari süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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