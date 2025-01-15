Serenay Sarıkaya, tanık sıfatıyla adliyede! Ayşe Barım soruşturmasında ifade veriyor
Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. Sarıkaya, gazetecilerin sorularına gülerek yanıt verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi ve ünlü isimlerin menajeri olan Ayşe Barım hakkında çıkan iddiaların ardından re'sen soruşturma başlatmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında Barım için yurtdışına çıkış yasağı konuldu.
Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeye çağrılan Serenay Sarıkaya da bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Serenay Sarıkaya bildiklerini, 'Bilgi sahibi' sıfatıyla savcıya aktaracak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa