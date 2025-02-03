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Melisa Sözen, YPG/PYD Kıyafetiyle İfade Verdi

Melisa Sözen, YPG/PYD Kıyafetiyle İfade Verdi
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Oyuncu Melisa Sözen, 2016 yılında Fransa'da rol aldığı dizide YPG/PYD kıyafeti giymesi nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla ifade verdi. Sözen, ihlalden habersiz olduğunu savundu.

Oyuncu Melisa Sözen, 2016'da oynadığı bir dizide terör örgütü YPG/PYD kıyafeti giyerek rol almasına ilişkin 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ifade verdi. Sözen hakkında herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı öğrenildi.

Oyuncu Melisa Sözen'in 2016'da Fransa'da oynadığı bir dizide silahlı terör örgütü YPG/PYD kıyafeti giyerek rol almasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Sözen, yurt dışından Türkiye'ye döndüğünde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan emniyette ifade verdi. Sözen hakkında herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı öğrenildi.

"Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgelediğini bilmiyordum"

Melisa Sözen, emniyette verdiği ifadede, "Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgelediğini bilmiyordum. Ben 'ajan' rolünde oynuyordum. Dizi Türkiye'de yayınlanmadı. Vatanımı ve milletimi seven birisiyim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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YPG/PYD'li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi

Ünlü isim, terör örgütü propagandası suçundan ifade verdi
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