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Meksika'da yarasanın ısırdığı çocuk hayatını kaybetti! Kardeşinin durumu ağır

3. Sayfa Haberleri

Meksika'da yarasanın ısırdığı çocuk hayatını kaybetti! Kardeşinin durumu ağır

Meksika'daki bir köyde yarasa, 3 kardeşi ısırdı. Kardeşlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, 7 yaşında olan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Meksika'nın Oaxaca eyaletine bağlı Palo de Lima köyünde, yaşları 2, 7 ve 8 olan üç kardeş yarasa tarafından ısırıldı. Oaxaca Eyaleti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yarasa tarafından ısırıldıktan sonra kuduz şüphesi ile hastaneye kaldırılan üç kardeşten 7 yaşındaki çocuğun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

KARDEŞLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Diğer iki kardeşin tedavisine ise devam edildiği fakat 8 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu ve mekanik vantilatöre bağlandığı ifade edildi. Bebeğin ise, çocuk hastalıkları servisinde tutulduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

LABORATUVAR SONUÇLARI BEKLENİYOR

Yetkililer, kuduz hastalığından şüphelenilen ve su korkusu belirtisi gösteren çocuklara kesin teşhis konulması için laboratuvar sonuçlarının beklendiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sağlık Bakanlığı Sonora Lima 3. Sayfa Haberler

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