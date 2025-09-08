Haberler

Meksika'da Tren ile Otobüs Çarpıştı: 8 Ölü, 45 Yaralı

Meksika'nın Atlacomulco kentinde bir hemzemin geçitte yolcu otobüsüne tren çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Meksika'da hemzemin geçitte yolcu otobüsüne trenin çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Meksika'nın Atlacomulco kentinde hemzemin geçitten geçen bir yolcu otobüsüne tren çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Meksika Eyaleti Sivil Savunma yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Otoyolda meydana gelen kaza sonrası trafik çift yönlü kapatıldı.

Sanayi bölgesinde meydana gelen kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, trafik nedeniyle ağır ağır ilerleyen çift katlı otobüse hemzemin geçitten geçtiği sırada tren çarparak sürüklüyor. Kaza sırasında hemzemin geçidin bariyerlerinin açık olduğu ve tren geldiğine dair herhangi bir uyarı verilmediği görüldü. - MEXİCO CİTY

