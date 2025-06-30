Meksika'da kan donduran olay! Otoyolda 20 ceset bulundu

Meksika'nın Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan yakınlarında bir otoyolda 6'sı kafası kesik halde 20 ceset bulundu. b-Bunlardan 16'sının bir minibüste, 4'ünün ise otoyol üzerindeki bir köprüde asılı halde bulunduğu öğrenildi.

OTOYOLDA 20 CESET BULUNDU

Meksika'da kan donduran bir olay yaşandı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan yakınlarında 6'sı kafası kesik halde 20 ceset bulunduğu aktarıldı.

Otoyolda bulunan cesetlerin 16'sının bir minibüste, 4'ünün ise otoyol üzerindeki köprüde asılı halde bulunduğu bildirildi. Sinaloa eyaleti aylardır, uyuşturucu kaçakçılarının şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.