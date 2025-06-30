Meksika'da kan donduran olay! Otoyolda 20 ceset bulundu

Meksika'da kan donduran olay! Otoyolda 20 ceset bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'nın Sinaloa eyaletinin Culiacan yakınlarında bir otoyolda 20 ceset bulundu. Cesetlerin 6'sı kafası kesik halde, 16'sı bir minibüste, 4'ü ise köprüde asılı olarak tespit edildi.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan yakınlarında bir otoyolda 6'sı kafası kesik halde 20 ceset bulundu. b-Bunlardan 16'sının bir minibüste, 4'ünün ise otoyol üzerindeki bir köprüde asılı halde bulunduğu öğrenildi.

OTOYOLDA 20 CESET BULUNDU

Meksika'da kan donduran bir olay yaşandı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan yakınlarında 6'sı kafası kesik halde 20 ceset bulunduğu aktarıldı.

Otoyolda bulunan cesetlerin 16'sının bir minibüste, 4'ünün ise otoyol üzerindeki köprüde asılı halde bulunduğu bildirildi. Sinaloa eyaleti aylardır, uyuşturucu kaçakçılarının şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'yi gezmeye gelen Özbek kadına ahlaksız teklif! O anları böyle kayda aldı

Türkiye'yi gezmeye gelen Özbek kadına ahlaksız teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi öldükten sorna günlerce aç ve susuz kalan bebek polisler tarafından kurtarıldı

Annesi öldükten sorna günlerce aç ve susuz kalan bebek polisler tarafından kurtarıldı
Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı

Doğanın intikamı çok acı oldu
Gürcistan'da tutuklu bulunan iş insanı Galip Öztürk tahliye edildi

Gürcistan'da tutuklu bulunan Türk iş insanı tahliye edildi
Bir yangın da Elazığ'da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı

Bir yangın da Elazığ'da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı
Arabayla gelip, bahçedeki kadına kurşun yağdırdılar

Arabayla gelip Yasemin'e kurşun yağdırdılar! Cinayet anı kamerada
İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı

İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı
Fethiye'de yola düşen İsviçreli yamaç paraşütçüsü öldü

Öldüren manevra! Bir anda yola çakıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.