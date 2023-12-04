Meksika'da Kadın Köpek Balığı Saldırısı Sonucu Ölüm

Meksika'nın Jalisco eyaletinde bir kadın köpek balığı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. 5 yaşındaki kızı ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Meksika'da bir kadın köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde Melaque kasabasında bir kadın 5 yaşındaki kızıyla yüzerken köpek balığı saldırısına uğradı. Cumartesi günü yaşanan olayda köpek balığı, kızıyla birlikte kıyıdan yaklaşık 25 metre uzaklıktaki şişme su parkına doğru yüzerken 26 yaşındaki kadının bacağını ısırdı. Küçük çocuğun olaydan yara almadan kurtulduğu, ancak annesinin hızlı müdahaleye rağmen kan kaybından hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, olayın ardından tedbir amaçlı kasaba ve çevresindeki plajlara girişleri yasakladı. - MEXİCO CİTY