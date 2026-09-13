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Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz Van’a gönderildi

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Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan’ın İstanbul’da gözaltına alınan eşi Çağla Öz, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Van’a gönderildi.

Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan'ın İstanbul'da gözaltına alınan eşi Çağla Öz, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Van'a gönderildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz hakkında da işlem başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan Öz'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağla Öz, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü Van'a gönderildi. Soruşturmanın Tançalan'ın mal varlığı ve düğünde takılan yüksek miktardaki altınların kaynağının tespitine yönelik MASAK incelemesi de dahil olmak üzere sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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