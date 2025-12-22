Haberler

Meclis üyesini sıkıştırıp araca saldıran şüphelinin yeni görüntüleri çıktı

Meclis üyesini sıkıştırıp araca saldıran şüphelinin yeni görüntüleri çıktı
Bursa'da Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, trafikte yaşanan yol verme tartışması sonrası saldırıya uğradı.

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, trafikte yaşanan yol verme tartışması sonrası saldırıya uğradı. Bodur, korku dolu anları anlatırken, "Ne yapacağımı bilemedim, dondum kaldım" dedi. Meclis üyesini takip ederek aracına saldıran şüpheli sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Hamitler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Özlem Bodur'a yol verme meselesi gerekçesiyle tepki gösteren şüpheli sürücü A.G., trafikte Bodur'u sıkıştırarak sinkaflı el hareketlerinde bulundu. Sıkıştırma nedeniyle durmak zorunda kalan Bodur, aracından inen A.G.'nin saldırısına uğradı. Şüphelinin önce aracın aynasını kırdığı, ardından araca yumruk atarak olay yerinden uzaklaştığı anlar kameraya anbean yansıdı. A.G.'nin Bodur'a yönelik "Seninle görüşeceğiz, seni öldürürüm" şeklinde tehditlerde bulunduğu iddia edildi.

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlatan Özlem Bodur, "Hatalı sollama yaptığı için selektör attım, buna sinirlendi. Kilometrelerce beni takip etti. Tehdit olarak algıladığım için kayıt almaya başladım. Beni bariyerlere sıkıştırdı, araçtan inip arabaya tekme attı ve omzuma vurdu. Çok korktum. Karakola giderek görüntüleri teslim ettim. Aynı gün yakalanıp tutuklanması içimi rahatlattı. Şiddetin her türlüsüne karşıyım ve gereken cezayı almasını temenni ediyorum" dedi.

Olay sonrası polis merkezine başvuran Özlem Bodur, maddi zarar oluşmadığını ancak hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli A.G. yakalanırken, ifadesinde suçlamaların bir kısmını kabul ettiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan olayın ardından AK Parti ve MHP'li milletvekilleri ile meclis üyeleri Özlem Bodur'a destek mesajları gönderdi. Trafikte şiddetin kabul edilemez olduğu vurgulanarak sürecin yakından takip edileceği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
