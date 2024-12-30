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Mecidiyeköy'de Metruk Binada Yangın Çıktı

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Şişli Mecidiyeköy'de bulunan 4 katlı metruk bir binanın çatısında yangın çıktı. Yıkım çalışmaları sırasında kaynak işlemi nedeniyle başladığı iddia edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Mecidiyeköy'de 4 katlı metruk binada yangın çıkarken, çatıdan alevler yükseldi. Çatıda çalışan işçiler kendi imkanlarıyla kurtulurken, itfaiye yangını kontrol altına aldı.

Şişli Mecidiyeköy'de bulunan 4 katlı metruk bir binanın çatısında yangın çıktı. İddiaya göre, yıkım çalışmaları sırasında yapılan kaynak işlemi nedeniyle malzemeler tutuşarak yangın başladı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olay yerine ambulans ekibi de sevk edildi. Çatıda yıkım çalışması yapan işçilerin mahsur kaldığı, ancak kendi imkanlarıyla kurtulduğu öğrenildi. Öte yandan yangın çıkan binanın daha önce iş merkezi olarak kullanıldığı öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Rüstem Aygündüz, "Çatıda bir patlamayla başladı. Ama yandaki binada yıkım var. Demir keserken bir kıvılcım mı oldu ? Tam bilmiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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