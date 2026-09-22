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MEB: "Saldırının gerçekleştiği İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim öğretim faaliyetlerine bugün (22 Eylül) ara verilmiştir."

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MEB: "Saldırının gerçekleştiği İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim öğretim faaliyetlerine bugün (22 Eylül) ara verilmiştir.

MEB: "Saldırının gerçekleştiği İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim faaliyetlerine bugün (22 Eylül) ara verilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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