MEB: "Saldırının gerçekleştiği İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim öğretim faaliyetlerine bugün (22 Eylül) ara verilmiştir."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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MEB: "Saldırının gerçekleştiği İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim öğretim faaliyetlerine bugün (22 Eylül) ara verilmiştir.
MEB: "Saldırının gerçekleştiği İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim faaliyetlerine bugün (22 Eylül) ara verilmiştir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı