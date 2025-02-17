MAZLUMDER Kayseri Şubesi'nin 13. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

MAZLUMDER Kayseri Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Taş başkanlığı bıraktı, yeni başkan Abdullah Kaya oldu.

2005 yılından bu yana MAZLUMDER'de belli aralıklarla başkanlık yapan aynı zamanda Gönüllü Kuruluşlar Başkanlığını da yürüten Şube Başkanı Ahmet Taş, yeni yönetimde yer almadı. Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi'nde yapılan çok sayıda üye, gönüllü ve sivil toplum kurumu temsilcisinin katıldığı MAZLUMDER 13. Olağan Genel Kurulu'nda Divan başkanlığına Burhan Karamustafaoğlu getirildi. Genel kurulda bir konuşma yapan Şube Başkanı Ahmet Taş; 2001 yılından bu yana derneğin içinde olduğunu, 18 yıl başkan olarak yönetimde yer aldığını ve Doğu Türkistan, Suriye, Yemen, Ukrayna, Mısır, Filistin dahil dünyanın birçok yerindeki insan hakları ihlalleri ile mücadeleye destek verdiklerini söyledi. Taş; ayrıca insan hakları seminerleri, mitingler, konferanslar, paneller, fotoğraf sergileri, raporlar ve açıklamalarla hak, hukuk ve adalet mücadelesinin içinde olduklarını, bu konuda geçmişten bugüne yönetimde yer alanlara ve üyelere Kayseri sivil toplum kuruluşları ve insanına minnettar olup teşekkür ettiğini bildirdi. Toplantıda Yazarlar Birliği Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu da yaptığı selamlama konuşmasında; MAZLUMDER Kayseri Şubesi'nin zor zamanlarda kurulduğunu, 2005'ten sonra topluma mal olup örnek insan hakları mücadelesi veren bir kurum haline gelip toplumun ve kamuoyunun desteğini alarak iyi bir sınav verdiğini kaydetti.

Görevi bırakan Ahmet Taş, yönetime teşekkür edip yeni yönetime başarılar diledi. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunup ibra edilmesinin ardından yapılan seçimler sonunda Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine Av. Abdullah Kaya, Adnan Evsen, Harun Gürpınar, Ebubekir Atik ve Engin Kutluay, Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine ise Nadir Mermer, Uğur Dursun ve Musa Evran seçildiler. Seçimlerden sonra yeni başkan Av. Abdullah Kaya'nın genel kurula teşekkürü ve toplu fotoğraf çekimi ile 13. Genel Kurul tamamlandı. - KAYSERİ