Mazıdağı'nda Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kablo çekerken elektrik akımına kapılan bir işçi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından işçiyi hastaneye sevk etti.
Edinilen bilgilere göre, Gündoğan Mahallesi'nde bir işçi kablo çektiği sırada elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşlar, işçinin kol ve bacak kısmını toprak dökerek kapattı. Ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa