Mazıdağı'nda Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gündoğan Mahallesi'nde bir işçi kablo çektiği sırada elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşlar, işçinin kol ve bacak kısmını toprak dökerek kapattı. Ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - MARDİN