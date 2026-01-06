Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi

Filipinler'de bulunan Mayon Yanardağı'nda patlama riski nedeniyle alarm seviyesi 3'e yükseltildi.

Filipinler'in Albay eyaletindeki Mayon Yanardağı'nda hareketlilik yaşanıyor. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada, yanardağ için alarm seviyesinin 5 seviyeli sistemde lav akıntısı riskinin arttığı ve birkaç hafta içinde tehlikeli bir patlama yaşanma potansiyeli olduğu anlamına gelen 3'üncü seviyeye yükseltildiği ifade edildi. Lav akıntıları, kaya düşmeleri ve diğer riskler nedeniyle 6 kilometrelik tehlikeli bölgenin boşaltılması uyarısında bulunuldu. Yanardağın ani bir patlama sonrası püskürteceği küllerin uçaklar için tehlikeli olabileceği gerekçesiyle pilotlara Mayon'un zirvesine yakın uçmaktan kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Filipinler'deki 22 volkanın en aktifi olarak bilinen Mayon'da son patlama Haziran 2023'te meydana gelmiş, yanardağ lav ve zehirli gaz püskürtmüştü. - MANILA