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Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesine Tehdit Mesajı Gönderen 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul Kadıköy'de hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajı atan 5 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden dördü suça sürüklenen çocuk, biri ise yetişkin. Olay, sosyal medya üzerinden gerçekleşti.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit içeren mesaj atan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar atan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün suça sürüklenen çocuk olduğu öğrenildi. B.A. isimli şüpheli ise Bayrampaşa'da yakalanırken, çocuklardan birinin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden B.A. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken; H.E.A., K.G., E.K. ve A.S.D. isimli şüpheliler ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Şüpheli B.A.'nın emniyetteki ifadesinde, sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ve başka kimsenin kullanmadığını söylediği öğrenildi. Paylaşımları bilinçsizce ve anlık bir düşünceyle yaptığını belirten B.A.'nın, olaydan sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğu, aileyi ve diğer şüphelileri tanımadığını iddia etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERK SOYDAN - 3.Sayfa
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