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MasterChef'te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı

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MasterChef'te elenen isim belli oldu. Kaan, Şirin, Semih ve Kerem bir hafta daha kalabilmek için büyük mücadele verdi. 32 puan alan Kaan, MasterChef'e veda etti. Kaan'ın vedası ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Masterchef Türkiye'de bu hafta elenecek olan yarışmacı merak ediliyordu. Kaan, Şirin, Semih ve Kerem bu hafta potada yer alıyordu. Eleme potasındaki isimlerden Mehmet Şef'in özel tarifi Duxelle Pirzola tabağı hazırlamaları istendi. Ancak, yarışmacılardan en düşük puanı alan kişi, yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.

1 PUAN FARKLA ELENDİ

Şeflerin değerlendirmesi sonucu, 32 puanla en düşük puanı alan Kaan, MasterChef'e veda eden isim oldu. Şirin ile arasında sadece bir puan fark bulunan Kaan, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kaan'ın elenmesi, izleyiciler tarafından oldukça konuşuldu ve sosyal medya platformlarında birçok yorum yapıldı.

"HAYATI FAZLA CİDDİYE ALMA"

Kaan'ın MasterChef'e vedası ile ilgili "Yolun açık olsun", "Hayatı fazla ciddiye alma Kaan", "1 puan farkla gitti ya" yorumları yapıldı.

MasterChef'te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımetin altıntaş:

Değerli zamanınızı yemek yapmayı şov ve düzmeceye çevirenlere vermeyin. Saygı ve üslup berbat

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