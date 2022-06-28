Maskeli saldırganlar 2 kişiyi yaralayıp böyle kaçtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maskeli iki saldırgan tekel büfe işletmesine silahlı saldırı gerçekleştirerek kaçtı. Saldırganlık olay yerine gelmesi ve olay yerinden kaçışları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay gece saatlerinde Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi girişindeki tekel büfe işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre cadde yakınına otomobille gelen maskeli iki saldırgan tekel büfe işletmesine kurşun yağdırdı. Saldırganlar beyaz renkli otomobille olay yerinden kaçarken, büfe işletmecisi N.B. ile M.Ç. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Saldırıda yaralana bir kişi ambulansla ilçedeki özel hastaneye diğeri ise Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavisi devam ederken, polis ilçenin giriş ve çıkış noktalarına barikat kurarak silahlı saldırı olayını gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan silahlı saldırganların olay yerine geliş ve kaçışları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde beyaz bir otomobilden inen iki maskeli kişinin tekel büfeye yaklaştıkları, saldırıyı gerçekleştirdikten sonrada koşarak otomobile binip hızla kaçtıkları görülüyor.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa