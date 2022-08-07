Maskeli şahıslar toptancıya sokak ortasında böyle kurşun yağdırdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde maskeli 2 kişi, park halindeki otomobilde bulunan toptan yumurta satışı yapan şahsa kurşun yağdırdı. Şahıs araçtan inip kendini iş yerinin içine atarken, seken kurşunlar omzuna isabet eden 1 kişi yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 235. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şapkalı ve maskeli 2 kişi sokağa girdikten sonra bir süre çevreyi kolladı. Silahlı şahıslar, daha sonra bir sitenin önünde çocukların dışarıda olduğu vakitte toptan yumurta satışı yapan şahsa park halindeki aracının içinde kurşun yağdırdı. Yaklaşık 20 mermi sıkılan olayda hedef alınan şahıs, iş yerinin içine kaçarak canını kurtardı. Otomobil adeta kevgire dönerken, kurşunların sekmesi sonucu C.Ç. isimli vatandaş omzundan hafif yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganlar olaydan sonra kovanları rögardan atarken, saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görgü tanıkları, saldırganların çevredekilere 'Namus meselesidir, içeri geçin' dediğini ileri sürüldü.