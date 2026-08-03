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Başakşehir'de maskeli soygun: 400 bin liralık telefon çalındı

Başakşehir'de maskeli soygun: 400 bin liralık telefon çalındı
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Başakşehir'de maskeli 2 kişi, fırından aldıkları odunla telefoncu camını kırıp 400 bin lira değerinde 14 cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı; işletme sahibi alarmın çalmasına rağmen kimsenin aldırış etmediğini söyledi.

Başakşehir'de bir telefoncu dükkanına gelen yüzleri maskeli 2 kişi, cadde üzerindeki bir fırının önünden aldıkları odun parçasıyla iş yerinin camını kırarak, yaklaşık 400 bin lira değerindeki 14 cep telefonunu çaldı. Şüphelilerin saniyeler içerisinde gerçekleştirdiği hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Başakşehir Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerindeki bir telefon satış mağazasında meydana geldi. İddiaya göre yüzleri maskeli ve elleri eldivenli 2 şüpheli, önce cadde üzerindeki bir fırının önüne geldi. Buradan aldıkları odun parçasıyla telefoncu dükkanının vitrininin camını kıran şüpheliler, tezgahtaki yaklaşık 400 bin lira değerindeki 14 cep telefonunu alarak yaya olarak kaçtı. İş yerindeki alarm sisteminin devreye girmesi üzerine işletme sahibi dükkana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde detaylı inceleme yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Alarm çaldı ama kimse aldırış etmedi"

İşletme sahibi Erdem Yakışkan, "Sabah 04.50 sıralarında alarmın çalması üzerine iş yerime geldim. Geldiğimde camların kırıldığını ve vitrindeki telefonların çalındığını gördüm. Çevredeki vatandaşlar polisi aramış, ekipler de kısa sürede geldi. 2 kişi yüzleri maskeli ve ellerinde eldivenle gelmiş. İlerideki fırının önünden aldıkları odunla camı kırıp içeri girmişler. Alarm çalmasına rağmen kimse aldırış etmemiş. Olayın ardından karakola giderek şikayetçi olduk" dedi.

Yakışkan, bölgede son aylarda hırsızlık olaylarının arttığını ifade ederek, "Burası Şahintepe'nin en merkezi noktalarından biri. Daha önce sürekli polis uygulamaları yapılıyordu. Son aylarda bu uygulamaları göremiyoruz. Zararımız yaklaşık 400 bin lira. Kepengimiz de yaklaşık bir haftadır arızalıydı. Hırsızların bunu fırsat olarak değerlendirdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hırsızlık anı kamerada

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüphelinin odun parçasıyla telefoncu dükkanının camını kırdığı, daha sonra tezgahtaki cep telefonlarını kısa sürede topladığı ve alarmın çalmasına rağmen yaya olarak kaçtığı anlar yer aldı. Güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan ekiplerin şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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