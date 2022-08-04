Maske takması yönünde uyarılan baba, doktora saldırdı: Çocuğuma bakacaksın - Haberler

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Maske takması yönünde uyarılan baba, doktora saldırdı: Çocuğuma bakacaksın

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde görevli Dr. Fatıma Bostan, muayene ettiği çocuğun yanındaki babası Vedat O.'yu maske takması yönünde uyarınca, saldırıya uğradı. Öfkeli baba, "Çocuğuma bakacaksın" diyerek Bostan'a saldırmaya çalışırken, doktoru mesai arkadaşları kurtardı.

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Dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk acil servisinde görevli Doktor Fatıma Bostan, iddiaya göre, çocuğunu muayeneye getiren Vedat O.'yu maske takması yönünde uyardı.

MASKE TAKMAYI REDDETTİ

Ancak Vedat O., maske takmayı reddederek, çocuğunun tedavisinin yapılmasını istedi. Doktor Bostan'ın bir kez daha uyarması üzerine sesini yükselten ve öfkelenen Vedat O.'yu hastane güvenliği sakinleştirmeye çalışırken, durum polis ekiplerine bildirildi.

Maske takması yönünde uyarılan baba, doktora saldırdı: Çocuğuma bakacaksın

"ÇOCUĞUMA BAKACAKSIN"

Doktora saldırmaya çalışan öfkeli baba, "Benim çocuğuma bakacaksın" diyerek Bostan'ı tehdit etti. Diğer doktorlar ve hastane güvenliği tarafından odadan çıkarılan Vedat O., güçlükle sakinleştirildi.

Dr. Fatıma Bostan saldırgandan şikayetçi olurken, Vedat O., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

Sevgi Güneş:

yahu biriside çıkıp vatandaşa bir sorsa acaba dr a niye durup dururken saldırdın diye.... öyle yetkiler verildi ki hakkını araman dahi 6 aydan başlıyor, el insaf yeter birazda hastalara ve yakınlarına hak verin emin olun boşuna çıldırmıyorlar...

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ali cik:

Hem maske takmıyorsun hem de doktora saldıracaksın; sen de çocuğun da tedaviyi hakketmiyorsunuz.

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HONOUR:

kalitesizlik her yerde. söz konusu maske ise dr haklı. sebep ne olursa olsun kimse kimseye saldıramaz. Bazı doktorların da yukarıdan bakan küçümseyen küçük dağları ben yarattım tavırları böyle cahilleri saldırgan hale getirebiliyor.

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