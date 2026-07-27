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Samsun'da Fuhuş Operasyonunda 3 Kişiye Adli Kontrol

Samsun'da Fuhuş Operasyonunda 3 Kişiye Adli Kontrol
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Samsun’un Atakum ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Atakum'da faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmada "fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa teşvik, aracılık" suçları kapsamında işletme sahibi İ.Z. adlı kadın ile çalışanlar M.H. ve C.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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