Marsilya'da şiddet olayları sonrası 08.00'a kadar toplanma yasağı geldi

Marsilya'da şiddet olayları sonrası 08.00'a kadar toplanma yasağı geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa'nın Marseille kentinde şiddet olaylarının ardından polis, gece yarısından 08.00'a kadar toplanmaları yasakladı. Sarı Yelekliler çağrısıyla büyüyen protestolar ülke geneline yayılırken, İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in bugün Marseille'ı ziyaret etmesi bekleniyor.
Fransa'nın Marseille kentinde yaşanan şiddet olaylarının ardından gece yarısından 08.00'a kadar toplanmaların yasaklandığını duyurdu.
Fransa'da Sarı Yelekliler hareketinin yeniden canlandırılması çağrısıyla başlayan ve hayat pahalılığı ile eğitim sistemindeki sorunlara karşı büyüyen protestolar ülke geneline yayıldı. Fransa'nın Marseille kentinde toplanmalar ve protestolar yasaklandı. Marseille polisi, yaşanan şiddet olaylarının ardından gece yarısından 08.00'a kadar toplanmaların yasaklandığını duyurdu.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in bugün Marseille kentini ziyaret etmesi bekleniyor.