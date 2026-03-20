Marmaris'e bayram için 5 bin araç giriş yaptı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerine karayolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli Jandarma kontrol noktasında, Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşandı. Bayram tatilini ilçelerde geçirmek isteyen vatandaşların akınıyla birlikte kontrol noktasından yaklaşık 5 bin araç geçiş yaptı.

3 günlük Ramazan Bayramı tatilini Marmaris ve Datça'da değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Çetibeli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol denetimlerinden geçerek ilçelere giriş yaptı. Güvenlik güçleri, artan araç trafiğine karşı denetimlerini aralıksız sürdürdü. Bayram için Marmaris'i tercih eden vatandaşlar, arife gününde Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile bir araya gelerek bayramlaştı. Kaymakam Kaya, vatandaşlara iyi ve huzurlu bayramlar dilerken, ilçede alınan güvenlik tedbirlerinin titizlikle uygulandığını ve tüm birimlerin koordineli şekilde görev yaptığını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı