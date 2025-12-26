Haberler

Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik denetimleri sıklaştırıldı

Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik denetimleri sıklaştırıldı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi artan araç yoğunluğu nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı. Dron destekli denetimler sonucunda kurallara uymayan sürücülere cezai işlemler uygulandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde artan araç yoğunluğu nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı. Hem karadan ekipler ile hem de havadan dron ile kurallara uymayan onlarca sürücü denetlendi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe giriş ve çıkışları başta olmak üzere kritik noktalarda devriye faaliyetlerini sıklaştırarak denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi. Ekipler, trafik akışının yoğun olduğu güzergahlarda hem sabit hem de hareketli denetimler yaptı.

Denetimler kapsamında ilçe trafiği dron destekli olarak havadan da kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Sadece seyir halindeki araçlar değil, hatalı park yapan araçlar da tespit edilerek cezai işlemler uygulandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde ve sonrasında trafik denetimlerinin düzenli olarak devam edeceğini belirterek, vatandaşların kendi can ve mal güvenlikleri ile diğer yol kullanıcılarının güvenliği için trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu. - MUĞLA

