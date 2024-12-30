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Marmaris'te Yılbaşı İçin 403 Güvenlik Personeli Görev Alacak

Marmaris'te Yılbaşı İçin 403 Güvenlik Personeli Görev Alacak
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Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, yılbaşı gecesi halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 403 güvenlik personelinin sahada olacağını açıkladı. Güvenlik önlemleri toplantısında karada ve denizde alınacak tedbirler değerlendirilerek, tüm birimlerin teyakkuzda olması vurgulandı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçede alınacak güvenlik tedbirlerini değerlendirmek amacıyla yeni yıl öncesinde düzenlediği toplantıda yılbaşı gecesi halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için 403 güvenlik personelinin sahada aktif olarak görev yapacağını belirtti.

Yeni yılın güvenli bir şekilde geçirilmesi için tüm yurtta hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında ilçede alınacak güvenlik tedbirlerini değerlendirmek amacıyla yeni yıl öncesinde toplantı düzenlendi. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı, Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı toplantıda karada ve denizde alınacak güvenlik önlemleri ele alındı. Yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yılbaşı gecesi toplamda 403 güvenlik personelinin sahada olacağı belirtildi. Ayrıca, güvenlik risklerine karşı tüm birimlerin teyakkuzda olacağı vurgulandı.

Yetkililer, Marmaris'teki tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını ve halkın yılbaşı kutlamalarını güven içinde yapabilmesi için her türlü önlemin alındığını açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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