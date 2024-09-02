Marmaris'te yeni adli yıl açılış programı düzenlendi

2024-2025 adli yıl açılış programı kapsamında Muğla Barosu Marmaris temsilciliği tarafından Marmaris'te tören düzenlendi.

2024-2025 Adli Yıl Açılış Programı, 1 Eylül itibariyle sona eren adli tatilin ardından Marmaris'te düzenlenen törenle kutlandı. Tören, Muğla Barosu Marmaris İlçe Temsilciliği'ne bağlı avukatların Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirdiği etkinliklerle başladı. Program kapsamında, tüm şehitler ve kaybettiğimiz gaziler anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi, ardından İstiklal Marşı okundu. Muğla Barosu Marmaris İlçe Temsilcisi Avukat Buğra Yavuz ve temsilci yardımcısı Avukat Cemal Akdoğan'ın Atatürk anıtına çelenk sunumu ile devam eden programda Avukat Buğra Yavuz günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptı.

Muğla Barosu Marmaris İlçe Temsilcisi Avukat Buğra Yavuz, törende yaptığı konuşmada, yeni adli yılı, avukatlık mesleğinin sorunlarını dile getirmek zorunda kalmadan karşılamayı temenni ettiklerini belirtti. Yavuz, adaletin sağlanmasının toplumdaki güven duygusunun artmasına ve toplumsal barışın yükselmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Konuşmasında, hukuk fakültelerinin sorunlarından avukatların özlük haklarına kadar birçok meseleye değinen Yavuz, yargı sisteminde adil yargılama ve bağımsız yargının önemine dikkat çekti.

Yavuz, savunma hakkının adaletin tesisi için olmazsa olmaz olduğunu belirterek, avukatlık mesleğinin sorunlarının çözülmeden adil yargılama sürecinin tam anlamıyla gerçekleşemeyeceğini ifade etti. Özellikle hukuk fakültelerinin durumu, stajyer avukatların hakları, kamu avukatlarının özlük hakları ve CMK Ücret Tarifesi gibi konularda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve avukatların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - MUĞLA