Üye Girişi
Haberler

Marmaris'te yeni adli yıl açılış programı düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024-2025 adli yıl açılış programı kapsamında Muğla Barosu Marmaris temsilciliği tarafından Marmaris'te tören düzenlendi.

2024-2025 adli yıl açılış programı kapsamında Muğla Barosu Marmaris temsilciliği tarafından Marmaris'te tören düzenlendi.

2024-2025 Adli Yıl Açılış Programı, 1 Eylül itibariyle sona eren adli tatilin ardından Marmaris'te düzenlenen törenle kutlandı. Tören, Muğla Barosu Marmaris İlçe Temsilciliği'ne bağlı avukatların Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirdiği etkinliklerle başladı. Program kapsamında, tüm şehitler ve kaybettiğimiz gaziler anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi, ardından İstiklal Marşı okundu. Muğla Barosu Marmaris İlçe Temsilcisi Avukat Buğra Yavuz ve temsilci yardımcısı Avukat Cemal Akdoğan'ın Atatürk anıtına çelenk sunumu ile devam eden programda Avukat Buğra Yavuz günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptı.

Muğla Barosu Marmaris İlçe Temsilcisi Avukat Buğra Yavuz, törende yaptığı konuşmada, yeni adli yılı, avukatlık mesleğinin sorunlarını dile getirmek zorunda kalmadan karşılamayı temenni ettiklerini belirtti. Yavuz, adaletin sağlanmasının toplumdaki güven duygusunun artmasına ve toplumsal barışın yükselmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Konuşmasında, hukuk fakültelerinin sorunlarından avukatların özlük haklarına kadar birçok meseleye değinen Yavuz, yargı sisteminde adil yargılama ve bağımsız yargının önemine dikkat çekti.

Yavuz, savunma hakkının adaletin tesisi için olmazsa olmaz olduğunu belirterek, avukatlık mesleğinin sorunlarının çözülmeden adil yargılama sürecinin tam anlamıyla gerçekleşemeyeceğini ifade etti. Özellikle hukuk fakültelerinin durumu, stajyer avukatların hakları, kamu avukatlarının özlük hakları ve CMK Ücret Tarifesi gibi konularda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve avukatların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmaris 3.Sayfa Haberler

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

 İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı

İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı
ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek

ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
SANA DEĞER CANLI İZLE Sana Değer programı sunucuları kim? Sana Değer programı konusu ne? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GRAM ALTIN NE KADAR? 2 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL? Güncel altın fiyatları... TÜPRAŞ temettü ne zaman? TÜPRAŞ 2024 temettü verecek mi? TÜPRAŞ 10 yılda kaç kat arttı? Müge Anlı başladı mı? 2 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV CANLI İZLEME LİNKİ Nur Tuğba neden ayrıldı? Nur Tuğba Namlı programdan ne zaman ayrıldı? Şule Aydın kimdir? Şule Aydın kaç yaşında, nereli? Immobile- Manaj pozisyonu izle! Immobile- Manaj pozisyonu nedir? Beşiktaş- Sivasspor maçında ne oldu? 2 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve Tunus'tan geçen dağ sırasının adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorusunun cevabı ne? Yeni emeklilik sistemi nedir? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak, emeklilik yaşı yükselecek mi?
title