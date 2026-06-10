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Marmaris'te narkotik operasyonu: 3 tutuklama

Marmaris'te narkotik operasyonu: 3 tutuklama
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 382 gram esrar, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 279 bin 600 TL ile döviz ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

08-09 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda, Marmaris'te uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 225 gram esrar maddesi, satışa hazır halde 22 parça halinde paketlenmiş 157 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 279 bin 600 TL, 280 Sterlin, 300 Dolar ve 150 Euro ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin Muğla genelinde kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, gençleri ve toplumu zehir tacirlerinden korumak amacıyla operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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